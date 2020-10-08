banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Hilmi Güler'den elektrikli araç tanıtımı
Hilmi Güler'den elektrikli araç tanıtımı
Atlı polisler Bursa sokaklarında
Atlı polisler Bursa sokaklarında

Trakya için turuncu kodlu uyarı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE TRAKYA İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ.

Asayiş 08.10.2020, 10:52
2
Trakya için turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Trakya Bölgesi için sarı ve turuncu kodlu uyarılar peş peşe geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.10.2020 (Perşembe) günü sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa’nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinde Trakya kesimi için önce sarı sonrasında ise turuncu kodlu uyarı geldi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
24°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 08 Ekim 2020
İmsak 05:37
Güneş 07:01
Öğle 12:57
İkindi 16:07
Akşam 18:42
Yatsı 20:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2