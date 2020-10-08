Trakya için turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Trakya Bölgesi için sarı ve turuncu kodlu uyarılar peş peşe geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.10.2020 (Perşembe) günü sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa’nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinde Trakya kesimi için önce sarı sonrasında ise turuncu kodlu uyarı geldi.