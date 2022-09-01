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Trakya için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya’da yarın kuvvetli yağış beklendiğini açıklayarak, ani sel, su baskını ve hortum gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
Asayiş 01.09.2022, 23:00
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya’da yarın kuvvetli yağış beklendiğini açıklayarak, ani sel, su baskını ve hortum gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Cuma günü Trakya’da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın Kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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|9
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|3
|7
|4. Athletic Bilbao
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|7
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|7
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