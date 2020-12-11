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Traktörüyle uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Zonguldak’ta 26 yaşındaki bir genç, seyir halindeyken traktörüyle uçuruma yuvarlandı. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Asayiş 11.12.2020, 15:05
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Zonguldak’ta 26 yaşındaki bir genç, seyir halindeyken traktörüyle uçuruma yuvarlandı. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Edinilen bilgiye göre olay Merkeze bağlı Sofular köyünde meydana geldi. 26 yaşındaki Ercan İ. idaresindeki traktör ile seyir halindeyken yolun sağ tarafında bulunan uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi yapılan Ercan İ., ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışma sürerken yaralı Ercan İ.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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