Traktörün üzerinden geçip tırmığının sürüklediği yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun’da traktörün arkasında takılı tırmığı çıkarmak isteyen yaşlı adam hareket eden traktörün üzerinden geçip tırmığın da sürüklemesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktörün arkasında takılı tırmığı çıkarmak isteyen 78 yaşındaki İbrahim Alparslan, tırmığı çıkarmak için traktörü çalıştırdı. Viteste bulunan traktör ise hareket ederek İbrahim Alparslan’ın üzerinden geçti ve tırmık ise yaşlı adamı yaklaşık 25 metre sürükledi. Ağır yaralanan İbrahim Alparslan kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun’daki hastanede tedavi altına alınan Alparslan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.