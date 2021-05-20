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Traktörün römorkunda düşerek ağır yalandı
Bursa’nın İznik ilçesinde annesinin kullandığı traktörün römorkundan düşen genç kız ağır yaralandı.
Asayiş 20.05.2021, 19:03
Bursa’nın İznik ilçesinde annesinin kullandığı traktörün römorkundan düşen genç kız ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, İznik Beyler Mahallesi kapalı pazar yerinde Emine S.’nin kullandığı 16 ADD 746 plakalı traktörün römorkundan bulunan kızı Hanife S. (22), dengesini kaybederek römorktan düştü. Acılar içerisinde yerde kıvranan genç kızın imdadına vatandaşlar yetişti. Olay yerine ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan genç kız İznik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.