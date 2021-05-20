banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
120 milyon doz aşı için tarihler netleşti
120 milyon doz aşı için tarihler netleşti
Nevşin Mengü: 'Bu ülke artık bir sevişsin, herkes rahatlasın yani'
Nevşin Mengü: 'Bu ülke artık bir sevişsin, herkes rahatlasın yani'
Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e destek
Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e destek
Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu
Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu

Traktörün römorkunda düşerek ağır yalandı

Bursa’nın İznik ilçesinde annesinin kullandığı traktörün römorkundan düşen genç kız ağır yaralandı.

Asayiş 20.05.2021, 19:03
Traktörün römorkunda düşerek ağır yalandı

Bursa’nın İznik ilçesinde annesinin kullandığı traktörün römorkundan düşen genç kız ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İznik Beyler Mahallesi kapalı pazar yerinde Emine S.’nin kullandığı 16 ADD 746 plakalı traktörün römorkundan bulunan kızı Hanife S. (22), dengesini kaybederek römorktan düştü. Acılar içerisinde yerde kıvranan genç kızın imdadına vatandaşlar yetişti. Olay yerine ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan genç kız İznik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yorumlar (0)
19°
açık