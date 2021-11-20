Traktörün römorku devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde traktör römorkunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edilen bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Kehler köyü Kırıkoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Emine A. idaresindeki 78 AK 698 plakalı gübre yüklü traktör yokuş yukarı çıkamayınca geri kaçtı. Sürücünün durduramadığı traktör yoldan çıkınca arkasına takılı kemre yüklü römork devrildi. Römork üzerinden bulunan Adile E. (46) atlayarak kendini kurtarırken, Şehriye Oral (59) ise römork altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri ile Jandarma ve 112 ekipleri de sevk edildi. Güçlükle römork altından çıkarılan Oral’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Adile E., sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırdı.

Kazayla ilgili Jandarma ekipleri tahkikat başlatırken, sürücü ise gözaltına alındı.