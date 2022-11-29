Traktörün altında kalan imam hayatını kaybetti

Sakarya’nın Hendek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrilerek alev aldı. Devrilen traktörün sürücüsü olan cami imamı Mehmet Küt olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Hendek ilçesi Kahraman Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rasimpaşa Mahallesi Meskenler Camii İmamı Mehmet Küt idaresindeki traktör kontrolden çıktı. Devrilen traktör alev aldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Traktörün altında kalan imam Küt’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.