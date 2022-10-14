Traktörü durdurmak isterken altında kalan çiftçi öldü

Denizli’de el frenini çekmeyi unuttuğu traktörü durdurmak isterken altında kalan çiftçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Buldan ilçesinde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre; Tekke mevkisi civarında tarlaya çalışmak için 41 K 0123 plakalı traktörle giden Duran Kapan (65), el frenini çekmeyi unutarak aşağıya indi. Sonrasında hareket eden traktörü durdurmak isteyen Kapan, traktörün altında kaldı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, çiftçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonrası cansız beden morga kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.