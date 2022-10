Traktörlerin karıştığı kazaları önlemek için çiftçilere reflektör dağıtıldı

Kastamonu’da tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının aza indirilmesi amacıyla traktör sürücülerine reflektör dağıtılıp, reflektör takmanın önemi anlatıldı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu’da şeker pancarı alım döneminin başlamasıyla birlikte özellikle tarım araçları ile traktörlerin karıştığı kazaların sıfıra indirgenmesi için çalışma başlattı. İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen “Reflektör Tak Hayatlar Kararmasın” projesi çerçevesinde 500 traktör sürücüsüne reflektör dağıtıldı. Sık sık tarım araçları ile traktörlerin karıştığı kazaların yaşandığı Kastamonu-Taşköprü karayolu Şeker Fabrikası önünde sürücüler ve çiftçiler ile bir araya gelen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, traktör sürücülerine 90 adet reflektör dağıttı. Ayrıca dağıtılan reflektörlerin traktörlere nasıl takılacağı uygulamalı bir şekilde gösterildi. Bunun yanı sıra ekipler, trafik kazalarına dikkat çekmek için sürücülere broşür dağıttı.

“Reflektör Tak Hayatlar Kararması” projesiyle tarım araçlarının ve traktörlerin karışmış olduğu trafik kazalarının en aza indirilmesi ve sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması amaçlanıyor.Ayrıca ekipler, törende sürücülere traktör ekipmanlarında bulunması gereken reflektörlerin önemi, traktörlerde bulundurulması zorunlu olan tepe lambasının önemi, genel trafik kuralları, bölgede kazaların yoğun olduğu yerler ve yapılan kural ihlalleri konularında da bilgilendirmede bulundu.

“Traktörlerimizde ışık ve reflektör olmayınca özellikle geceleri görünürlüğü sıfıra indiriyor”

Reflektör dağıtım töreninde konuşan Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Yardımcısı İsmet Şimşek, “Traktörlerde, çekicilerde, kamyonlarda reflektör söz konusu. Kamyonlarda ve çekicilerde reflektör var. Hemen hemen yok denilecek kadar az ama traktörlerin römorklarında yok arkadaşlar. Bu görünürlüğü sıfıra indiriyor. Reflektörün amacı görünürlüğü arttırmak dolayısıyla da sizin güvenliğinizi arttırmak. Traktörün yasal hızı 20 kilometredir. Bir otomobil ise şehirlerarasında hız sınır 90 kilometredir tek yönlü yolda. Uzun farlar yaklaşık 100 metreye kadar aydınlatabilir. Kısa far ile de yaklaşık 30 kilometreyi görebilirsiniz. Karayolunda önünüzde bir traktör gidiyor. Işık yok, reflektör yok. Adeta yolun ortasına bir bina yapmış, set germiş gibi yolda gidiyor. Araç ise giderken traktörü fark ediyor ama 30 metre kala fark ediyor. 90 kilometre hız ile giden bir araç 73 metrede durabilir. Bu yüzden traktöre çarpmama ihtimaliniz neredeyse yok. İçişleri Bakanımızın bir sözü var, çok severim, ‘rutin ve rehavetten’ kaçınalım der. Ne gelirse başımıza rutin ve rehavetten geliyor. Rehavete kapılmayalım, şuraya buraya gideceğim diye önlemimizi almadan yola çıkmayalım. Özellikle trafik rutin ve rehaveti kaldırmıyor. Işıklarınız mutlaka traktörde olsun, ışıksız yola çıkmayın ama bunun yanında reflektörsüz kesinlikle yola çıkmayın. Bu sizin can güvenliğiniz. Işık donamınız çalışırsa, reflektörlerin olursa, eğer arkanızı göremeyecek şekilde yük yüklemezseniz birde banketten giderseniz yani yolun kenarından giderseniz biz zaten traktörleri durdurmayız. Çünkü bizim zaten traktörlerle uğraşacak zamanımız olmuyor. Traktör nizami bir şekilde yolundan gidiyor, biz onun yoluna çıkıp durdurmayız. Çünkü baktığımız zaman zaten ben traktörü nizami olarak görüyorum. Durdurmamın bir anlamı yok. Traktör sürücüleri özellikle banketi kullanmalarına dikkat etsinler. Banket yoksa yolun en sağından gitsinler. Kesinlikle ikinci bir römorku traktörü takmasınlar. Aşırı yük kesinlikle yüklenmesin. Işık donanımları çalışsın ve reflektörleri de takılı olsun. Artık Allah’a emanetsiniz” dedi.

“Reflektörü olmayanlar mutlaka taksınlar”

Taşköprü’nün Donalar Köyünde çiftçilik yapan Hasan Turan ise, “Çiftçiyim, küspeye geldim. Reflektörler takıldı. Bizim sağlığımız için her yönden iyi bir şey, bizim sağlığımızı düşünüyorlar, herkes mutlaka reflektörlerini taksınlar. Sağlık her şeyden önemli. Reflektörü olmayan herkes bunu taksınlar. İnsanın sağlığı bu kadar ucuz değil. Traktörlerimizin arkadan gelen araca görünmesi için, gece yola çıktığımızda görünür olabilmek için reflektörün her türlü bizlere faydası var. Kastamonu-Taşköprü karayolunda Şeker Fabrikasına geliş gidişlerimiz var. Gece görünür oluşumumuzda büyük faydası var. Özellikle geceleri herkesin dikkatini çeksin. Kazalar olmasın, can kayıpları yaşanmasın. Emniyet ekiplerimiz bizlere gerekli uyarıları yaptı. Reflektörü olmayanlarda taksınlar. Işıklarımız, reflektörlerimiz takılı olsunlar” diye konuştu.

Reflektör dağıtım törenine Bük Köyü Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Yener Atçı ile Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Şube Müdür Vekili Murat Evren de katıldı.