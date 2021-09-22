Bursa’nın İnegöl ilçesi kırsal Kulaca mahallesinde ikamet eden çiftçi Mustafa Kamar’ın oğlu İsmail Efe Kamar(7) için düzenlediği traktörlerden oluşan sünnet konvoyu dikkat çekti.

Mustafa Kamar ve Sinem Kamar çiftinin çocuğu İsmail Efe Kamar(7) için sünnet cemiyeti düzenlendi. Çiftçi olan Mustafa Kamar, traktörünü sünnet aracına dönüştürdü. Konvoya yakınları da traktörleriyle katıldı. Renkli görüntülerin olduğu konvoy, ilgi çekti.

Konvoyun ardından sünnet cemiyeti gerçekleştirildi.