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Traktörle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
TRAKTÖRLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI; 2 YARALI
Asayiş 28.09.2020, 16:45
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Bilecik’te seyir halindeki traktör ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Gölpazarı ilçesinden Vezirhan istikametine seyir halindeki Nazım Y. (80) idaresindeki 59 KR 169 plakalı traktör ile karşı şeritten hatalı sollama yaptığı iddia edilen İbrahim B. (46) yönetimindeki otomobil, Beşevler köyünde kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 sürücü de yaralanırken, yaralılar olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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