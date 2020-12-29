Traktörle otomobil çarpıştı 4’ü aynı aileden 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar’da otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4’ü ağır 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası yol trafiğe tamamen kapandı.
Afyonkarahisar’da otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4’ü ağır 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası yol trafiğe tamamen kapandı.
Kaza, Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesi Gazlıgöl beldesi Fatih mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Emrah Aydın’ın (30) idaresindeki 48 TG 553 plakalı otomobil, Gazlıgöl beldesinden İhsaniye ilçe merkezine giderken önünde seyir halinde olan Seydi Ahmet Kevzenoğlu’nun (40) kullandığı 03 ABN 553 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada traktör sürücüsü Kevzenoğlu hafif yaralanırken araçta yolcu olarak bulunan eşi Hacer Kevzenoğlu (39) ile kızları H. Kevzenoğlu (16) ve F.N. Kevzenoğlu (11) ağır yaralanırken olay yerine gelen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan ve hayati tehlikesin bulunduğu öğrenilen diğer sürücü Aydın ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza sonrası karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, yol trafiğe bir süre tamamen kapatıldı.
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