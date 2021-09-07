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Traktöre çarpan sürücü otomobilin camından yola fırladı

Antalya’da seyir halindeki otomobilin kum yüklü traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralanan otomobil sürücüsünün çarpmanın etkisiyle aracın camından yola fırladığı aktarıldı.

Asayiş 07.09.2021, 21:20
Traktöre çarpan sürücü otomobilin camından yola fırladı

Antalya’da seyir halindeki otomobilin kum yüklü traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralanan otomobil sürücüsünün çarpmanın etkisiyle aracın camından yola fırladığı aktarıldı.



Kaza, D400 karayolu Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan D.’nin kullandığı 07 UD 408 plakalı otomobil, Yusuf Olgun’un idaresindeki 07 UV 256 plakalı kum yüklü traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücü aracın camından dışarı fırladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıyı Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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