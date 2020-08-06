Traktöre bağlı römorka çarparak hurdaya dönen Tofaş’ta 3 kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR'IN ŞUHUT İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA OTOMOBİLİN HURDAYA DÖNDÜĞÜ KAZADA 3 YARALI OLDUĞU BELİRTİLDİ.
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde traktöre bağlı römorka arkadan çarparak hurdaya dönen Tofaş marka otomobilde biri ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, Şuhut-Atlıhisar köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut’tan Karaadilli beldesi istikametine giden Osman Y. idaresindeki 03 LA 796 plakalı Tofaş marka otomobil henüz belirlenemeyen nedenden ötürü traktöre bağlı saman yüklü römorka arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde Osman Y., Abdullah K. ve Emine Y. yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ile Şuhut Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Emine Y. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
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