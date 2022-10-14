Traktörden düşen işçi hastanede hayatını kaybetti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde hareket halindeki traktörün römorkundan düşen 21 yaşındaki genç işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Karasu’nun Darıçayırı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Darıçayırı Mahallesi’nde bir işletmede çalışan 21 yaşındaki Saniye Zeyrek, hareket halindeki traktörün römorkundan düştü. Traktör römorkunun altında kalan talihsiz işçi, ağır yaralanarak Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı Zeyrek, buradan sevk edildiği özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.