Malatya’nın Darende ilçesinde babasının kullandığı traktörden düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Darende ilçesine bağlı Aşağıulupınar Mahallesi’nde yaşanan olayda babasının kullandığı traktör ile birlikte kayısı bahçesinden eve dönen 7 yaşındaki Mahmut Emin P. dengesini kaybederek traktörden düştü. Traktörün altında kalarak ağır yaralanan çocuk, 112 ambulansı ile Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından hava ambulansıyla Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edilen çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.