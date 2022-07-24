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Traktör zeytin ağacına çarptı: 1 ölü

Kilis’in Musabeyli ilçesinde traktörün zeytin ağacına çarpması sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Asayiş 24.07.2022, 11:35
Traktör zeytin ağacına çarptı: 1 ölü

Kilis’in Musabeyli ilçesinde traktörün zeytin ağacına çarpması sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 09.00 sularında Musabeyli ilçesine bağlı Delifakıkaradut köyünde Kazım Kalak idaresindeki 79 DS 716 plakalı traktör, yoldan çıkarak tarladaki zeytin ağacına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kalak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kalak’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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