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Traktör tarlada 200 metre yuvarlandı: 2 yaralı

Samsun’da traktörün yamaç olan tarlada yaklaşık 200 metre yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ile oğlu yaralanarak ölümden döndü.

Asayiş 27.06.2021, 18:03
Traktör tarlada 200 metre yuvarlandı: 2 yaralı

Samsun’da traktörün yamaç olan tarlada yaklaşık 200 metre yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ile oğlu yaralanarak ölümden döndü.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Çatmaoluk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim Oğuz idaresindeki 55 DY 253 plakalı römorklu traktör yamak tarlara yaklaşık 200 metre yuvarlandı. Kazada, yaralanan traktör sürücüsü Salim Oğuz ile oğlu İdris Oğuz ölümden döndü. Yaralı baba 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baba Salim Oğuz, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, oğlu İdris Oğuz ise Gazi Devlet Hastanesi’nde tedavi atına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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