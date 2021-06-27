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Traktör sulama kanalına yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri’nin Sarız ilçesinde traktörün sulama kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Asayiş 27.06.2021, 19:08
Traktör sulama kanalına yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri’nin Sarız ilçesinde traktörün sulama kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yaylacı Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör sulama kanalına devrildi. Kazada traktör üzerinde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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