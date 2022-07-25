banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Rıdvan Yılmaz, Rangers’a transfer oldu
Rıdvan Yılmaz, Rangers’a transfer oldu
Bakanlıktan 'çöp ev' açıklaması
Bakanlıktan 'çöp ev' açıklaması
Fatih Karagümrük, İstanbul’a döndü
Fatih Karagümrük, İstanbul’a döndü
İncirde hasat ve ihracat tarihi belli oldu
İncirde hasat ve ihracat tarihi belli oldu

Traktör şarampole yuvarlandı: 7 yaşındaki çocuk ve babası yaralandı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör şarampole yuvarlandı. Kazada 7 yaşındaki çocuk ve babası yaralandı.

Asayiş 25.07.2022, 20:48
Traktör şarampole yuvarlandı: 7 yaşındaki çocuk ve babası yaralandı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör şarampole yuvarlandı. Kazada 7 yaşındaki çocuk ve babası yaralandı.

Kaza, Hendek ilçesi Karadere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman yolu üzerinden tarlasına gitmekte olan H.K. (44) idaresindeki 54 KK 284 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan traktör, şarampole yuvarlandı. Kazada traktör ile ağaç arasına sıkışan baba Y.K. ile 7 yaşındaki oğlu Y.K. yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
26°
açık