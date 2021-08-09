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Traktör şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Ardahan’da traktörün şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Asayiş 09.08.2021, 18:58
Traktör şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Ardahan’da traktörün şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ardahan merkeze bağlı Çataldere köyünde traktörün devrilerek şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ozan Şahin yönetimindeki 75 AL 243 plakalı traktör, köstebek yuvasına dönen köy yolunda kasisten kaçmaya çalışırken direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrilerek şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Ozan Şahin ile Taylan Öztürk yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Ardahan Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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