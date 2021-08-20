banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Meteoroloji'den sel uyarısı! Sağanak geliyor...
Meteoroloji'den sel uyarısı! Sağanak geliyor...
Trabzonspor Roma'ya 2-1 yenildi
Trabzonspor Roma'ya 2-1 yenildi
Galatasaray şansını İstanbul'da deneyecek!
Galatasaray şansını İstanbul'da deneyecek!
Angela Merkel BioNTech'in üretim tesisini ziyaret etti
Angela Merkel BioNTech'in üretim tesisini ziyaret etti

Traktör şarampole yuvarlandı, 18 yaşındaki sürücü öldü

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, 18 yaşındaki sürücünün kullandığı traktör aynı istikamete gitmekte olan traktöre arkadan çarptı. Savrulan traktör şarampole yuvarlanırken, genç sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Asayiş 20.08.2021, 00:45
Traktör şarampole yuvarlandı, 18 yaşındaki sürücü öldü

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, 18 yaşındaki sürücünün kullandığı traktör aynı istikamete gitmekte olan traktöre arkadan çarptı. Savrulan traktör şarampole yuvarlanırken, genç sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Emre Tenor (18) idaresindeki 16 ZC 048 plakalı traktör, anı yöne gitmekte olan S.I., yönetimindeki 45 Y 4492 plakalı traktöre arkadan çarptı. Tenor idaresindeki traktör, çarpmanın etkisiyle savrularak yakınlarda bulunan köprünün üzerinden yaklaşık 11 metrelik şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Tenor, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Tenor’un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yorumlar (0)
31°
açık