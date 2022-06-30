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Traktör şarampole devrildi

Kayseri’de traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Asayiş 30.06.2022, 10:53
Traktör şarampole devrildi

Kayseri’de traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Malatya karayolu 25. kilometresinde Abdurrahman T.’nin kullandığı 01 R 5217 plakalı traktörü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan traktör sürücüsünün ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. İncelemelerin ardından traktör bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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