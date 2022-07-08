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Traktör, otomobil ve minibüsün karıştığı kazada ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar’da traktör, kamyonet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Asayiş 08.07.2022, 13:29
Traktör, otomobil ve minibüsün karıştığı kazada ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar’da traktör, kamyonet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza Çay ilçesi Bulanık köyü yakınlarında meydana geldi. Arkasına bağladığı traktörü çeken kamyonet, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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