Traktör kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti
SAKARYA’NIN HENDEK İLÇESİNDE FINDIK BAHÇESİNDEN DÖNDÜKLERİ ESNADA KONTROLDEN ÇIKAN TRAKTÖRÜN ÇUKURA DÜŞMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILAN İSMAİL VE BEHİYE ALİŞAN ÇİFTİ HAYATINI KAYBETTİ.
Sakarya’nın Hendek ilçesinde fındık bahçesinden döndükleri esnada kontrolden çıkan traktörün çukura düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İsmail ve Behiye Alişan çifti hayatını kaybetti.
Kaza, Hendek ilçesi Güldibi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık bahçesinden eşi ile birlikte dönmekte olan 62 yaşındaki İsmail Alişan idaresindeki traktör kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan traktör, çukura düştü. Kaza esnasında sürücü İsmail Alişan ile eşi Behiye Alişan ağır yaralandı.
Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince, kazada ağır yaralanan çift Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karı-koca burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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