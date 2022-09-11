Traktör kazasında ölü sayısı 2’ye çıktı

Gaziantep’te 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı traktör kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesine bağlı Beğendik Mahallesi’nden Gürpınar Mahallesi’ne seyir eden İmam Yılmaz idaresindeki 27 KR 644 plakalı traktör, rampa aşağıya inen yolda kontrolden çıkarak, yol kenarındaki fıstık tarlasına uçmuş, feci kazada iki kardeşten 42 yaşındaki İmam Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, Ekrem Yılmaz, oğlu Yusuf Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 4 kişi ağır yaralanmıştı. Yaralılardan Yusuf Yılmaz, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. hayatını kaybeden Yusuf Yılmaz’ın babası Ekrem Yılmaz’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.