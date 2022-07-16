banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Sarıya boyanan ayçiçeği tarlaları hasat için gün sayıyor
Sarıya boyanan ayçiçeği tarlaları hasat için gün sayıyor
FETÖ’cülerin kamudan çıkarılmasıyla sayımız azaldı, gücümüz arttı
FETÖ’cülerin kamudan çıkarılmasıyla sayımız azaldı, gücümüz arttı
Erdoğan'dan KYK borçlarıyla ilgili açıklama
Erdoğan'dan KYK borçlarıyla ilgili açıklama
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi

Traktör kazasında ölenlerin sayısı 3’e yükseldi

Karabük’te iki kişinin öldüğü traktör kazasında ağır yaralanan Cevdet Kalay da hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş 16.07.2022, 12:16
Traktör kazasında ölenlerin sayısı 3’e yükseldi

Karabük’te iki kişinin öldüğü traktör kazasında ağır yaralanan Cevdet Kalay da hastanede hayatını kaybetti.

İki gün önce ilçeye bağlı Kuzören köyünde Hasan Kalay (75) yönetimindeki 78 EA 446 plakalı odun yüklü traktörün devrilmesi sonucu iki kişi ölürken 1’i ağır olmak üzere iki kişi yaralanmıştı.

Kazada yaralandıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Cevdet Kalay (48) tedaviye alındığı yoğun bakımda tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Karabük’te dolmuşçuluk yaptığı öğrenilen Kalay’ın naaşı kılınacak olan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilecek.

Yorumlar (0)