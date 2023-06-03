Traktör kazasında ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde virajı alamayan traktörün devrilmesi nedeniyle ölen 3 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

İslahiye ilçesi Kaleobası Mahallesi’nde yaşayan 52 yaşındaki Emin Üzer, 27 SB 827 plakalı traktör ile eczaneye ilaç almaya gitti. Kilis’in Musabeyli ilçesinde bulunan bir eczaneden ilaç alan Üzer, evine geri dönerken yol kenarında 67 yaşındaki Ayşe Yıldız, kızı 45 yaşındaki Hacer Karaca ile 7 yaşındaki Ökkeş Karaca’yı görünce durdu. Bağda üzüm yaprağı toplayan ve işlerinin bitmesinin ardından evine dönen Ayşe Yıldız ile kızı ve torununu da traktöre alan Emin Üzer, bir süre sonra virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkıp yol kenarındaki tarlaya devrilen traktörden, 7 yaşındaki Ökkeş Karaca atlayarak kurtulmayı başarırken, sürücü ile aynı traktörde bulunan anne ve kızı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Feci kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.