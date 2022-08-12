banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
İçişleri Bakanlığı'ndan MERNİS açıklaması!
İçişleri Bakanlığı'ndan MERNİS açıklaması!
Çorum depremle sallandı!
Çorum depremle sallandı!
Rus ve Ukraynalı sanatçılar
Rus ve Ukraynalı sanatçılar "Savaşa hayır" diyor

Traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa’da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Asayiş 12.08.2022, 16:53
Traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa’da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Adıyaman karayolunda yaşandı. A.B.’nin kullandığı 01 AJ 568 plakalı otomobil, M.L’nin kullandığı plakasız traktör ile çarpıştıktan sonra şarampole uçtu. Kazada otomobilde ve traktörde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu