banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Trump: “ABD’ye kelimenin tam anlamıyla diz çöktürüldü”
Trump: “ABD’ye kelimenin tam anlamıyla diz çöktürüldü”
9 yaşındaki kız çocuğunun oyunu faciayla bitti
9 yaşındaki kız çocuğunun oyunu faciayla bitti
Kocaeli Sefo ile coştu
Kocaeli Sefo ile coştu
Sudan Büyükelçisi Eltayeb, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu
Sudan Büyükelçisi Eltayeb, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu

Traktör ile dereye uçan sürücü hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde dereye uçan traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Asayiş 27.07.2022, 00:42
Traktör ile dereye uçan sürücü hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde dereye uçan traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay Serik ilçesine bağlı Burmahancı Mahallesi, Uzunan mevkiinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şaban Karasu’nun (67) kullandığı 07 YRJ 12 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktör altında kalan Karasu, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirirken, Karasu’nun cansız bedeni Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kaza sonrası soruşturma başlattı.

Yorumlar (0)
25°
açık