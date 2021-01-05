Son Dakika
TOMRA FOOD, YENİ TOMRA 5C AYIKLAMA MAKİNESİ İLE SINIFININ EN İYİ MÜHENDİSLİK VE ZEKA BİRLEŞİMİNİ SUNUYOR
Traktör hırsızları yakalandı
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 3 traktörün çalınması ile ilgili polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, 3 şüpheli yakalandı.
Asayiş 05.01.2021, 13:11
4
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 3 traktörün çalınması ile ilgili polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, 3 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 3 traktörün çalınması olayıyla ilgili polis ekiplerince yapılan araştırmalarda traktörler bulunup sahibine teslim edildi. Traktör hırsızlarının yakalanması için polis ekiplerince yapılan geniş çaplı araştırmalarda, S.S. Süleymanpaşa ilçesinde, S.Ö. Şarköy ilçesinde, O.K. Malkara ilçesinde yakalandı. Şahıslar yapılan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.Geçtiğimiz aylarda, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 3 adet traktörün çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili araştırma işlemlerine başladı. Konuya ilişkin yapılan çalışmalar doğrultusunda, 59 HF 666 plakalı traktör Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi Kamyon Garajı içerisinde, 59 LL 054 plakalı traktör ise Konya’da bulunarak gerekli incelemelerin ardından müştekilerine teslim edildi. Malkara Jandarma Bölgesinden başka bir traktör çalındığı bilgisi üzerine bu traktörün de Kırklareli’de olduğu tespit edilerek sahibine teslim edildi.
15°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|15
|31
|2. Alanyaspor
|16
|30
|3. Galatasaray
|15
|30
|4. Fenerbahçe
|15
|29
|5. Gaziantep FK
|15
|28
|6. Hatayspor
|15
|27
|7. Trabzonspor
|16
|23
|8. Karagümrük
|15
|21
|9. Malatyaspor
|15
|20
|10. Rizespor
|15
|20
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Konyaspor
|15
|19
|13. Kasımpaşa
|16
|19
|14. Sivasspor
|15
|18
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|15
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. Adana Demirspor
|17
|31
|5. İstanbulspor
|16
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Everton
|16
|29
|7. Aston Villa
|15
|26
|8. Chelsea
|17
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Real Sociedad
|18
|30
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Barcelona
|16
|28
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|17
|21
|10. Real Betis
|17
|20
|11. Eibar
|17
|19
|12. Cádiz
|16
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Elche
|15
|16
|18. Valencia
|16
|15
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü