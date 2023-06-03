Traktör devrilmesi sonucu baba öldü, çocukları yaralandı

Niğde’de freni tutmayan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada baba hayatını kaybederken, 2 çocuğu ise ağır yaralandı.

Kaza, Bor ilçesi Kılavuz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan B. (43) yönetimindeki 51 AZ 962 plakalı traktör köy içerisinde seyir halindeyken iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Hasan B. hayatını kaybederken, çocukları Berat B. ile İkra B. ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.