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Traktör devrildi: 1 ölü

Kilis’in Polateli ilçesinde traktörün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Asayiş 16.07.2021, 14:24
Traktör devrildi: 1 ölü
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Kilis’in Polateli ilçesinde traktörün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Polateli ilçesine bağlı Söğütlü köyünde Sebahattin Kartal (76) yönetimindeki 79 AG 970 plakalı Massey Fergusun marka traktör seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek üzüm bağlarında devrilmesi sonucu traktör sürücüsü Sebahattin Kartal ağır yaralandı. 112 Acil Ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Sebahattin Kartal, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili soruşturmaya başladı.
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