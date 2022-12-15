Traktör dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde kayganlaşan arazi yolunda kontrolden çıkan traktörün dereye düştüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Yeniyapan köyündeki Çeltikkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ö. idaresindeki 22 LY 806 plakalı traktör, çamurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak Kılıçözü deresine devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkartılan sürücü F.Ö. (22), ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Traktör altında kalan Ertuğrul Çankaya’da (49) olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan çalışmasının ardından Çetinkaya’nın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.