Traktör çetesine "Mavi Boncuk" operasyonu

Kahramanmaraş Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yaklaşık 60 gün önce Pazarcık ilçesinden çalınan piyasa değeri 1 milyon 600 bin TL olan traktörü "Mavi Boncuk" adı verilen bir operasyonla Şanlıurfa’daki bir çeteden kurtardı.

Alınan bilgilere göre, Pazarcık ilçesinde Ergün Kubaşık’a ait traktör, Şanlıurfa bağlantılı bir çete tarafından takip altına alındı. Hırsızlar, kimsenin bulunmadığı bir anda içeriye girerek traktörü çaldı. Peşlerine ekiplerin düşmemesi için ise kameranın bağlı olduğu bilgisayar da hırsızlar tarafından çalındı. Traktörü sürerek Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine götüren hırsızlar izlerini kaybettirdi. Traktörünün çalındığını çiftliğine gelince anlayan Ergün Kubaşık, hemen jandarmayı arayarak durumu bildirdi. JASAT dedektifleri, ilk önce 500 saat boyunca Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını izledi. Daha sonra traktöre eskortluk yapan araçların bilgilerine ulaşan ekipler, hırsızların profesyonel ekipler olduğunu ve metotlarının farklı olduğunu anladı. Bunun üzerine çalışmayı derinleştiren Kahramanmaraş JASAT timleri Şanlıurfa’ya giderek çalışmaya başladı. Ekipler yerel bir bağlantı ile çeteye şafak operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda çete lideri olduğu öne sürülen A.E. (42) ile birlikte M.E. (47), H.E. (40), H.Ç. (40), H.E. (49) ve M.D. (43) yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

“Traktöre bir kere dahi binmedim”

Traktörüne kavuşan Ergün Kubaşık ise sanayiye giderek aracının arızasını yaptırdı. Sevincini paylaşan Kubaşık, “Gaziantep’teyim olay günü. Kendi garajıma geldiğimde, bir baktım kapı kırık. Traktör de içeride yok. Hemen 156 ekiplerini aradım. JASAT ekipleri geldi. Benim traktörüme benden daha çok ilgi göstererek buldular. Traktör yeniydi. Ben daha hiç binmedim. Yeni aldım. Koltuğuna bir defa oturmuşumdur. Ben tam umudumu kesmiştim; JASAT ekipleri ’traktörünü bulduk’ deyince çok sevindim. Traktörün lambalarını, teybini sökmüşler. Biraz çizikleri var. Kapıyı kırmışlar. Bayağı zararımız oldu” dedi.