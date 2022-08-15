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Trafoya çarpan şahin yangına sebep oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde zeytinlik alandaki bir trafoya çarpan yabani şahin, yangına sebep oldu.

Asayiş 15.08.2022, 17:01
Trafoya çarpan şahin yangına sebep oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde zeytinlik alandaki bir trafoya çarpan yabani şahin, yangına sebep oldu.

Ayvalık’ın kırsal mahallelerinden Tıfıllar’da yabani kuşun trafoya çarpıp akıma kapılmasıyla başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, bin 500 metrekare alanda etkili oldu.

Edremit Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, 2 arazöz; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 1 su tankeri ve 1 arazöz ile kısa sürede yapılan müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili itfaiye ve Ayvalık Orman İşletme Şefliği ekipleri tarafından soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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