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Trafodan kablo çalan hırsız mahallede elektrik kesintisine sebep oldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde trafodan kablo çalan hırsız, mahallenin elektriğinin kesilmesine sebep oldu. Hırsızın kaçış anını kaydeden vatandaş sosyal medyada yayınlarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Asayiş 15.07.2022, 15:55
Trafodan kablo çalan hırsız mahallede elektrik kesintisine sebep oldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde trafodan kablo çalan hırsız, mahallenin elektriğinin kesilmesine sebep oldu. Hırsızın kaçış anını kaydeden vatandaş sosyal medyada yayınlarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Ege Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir trafodan kablolar çalan hırsız, mahalle sakinlerinin tepki göstermesi üzerine koşarak kaçtı. Hırsızın kaçış anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye kısa süre içerisinde itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Hırsızın çaldığı kablolar nedeniyle trafoda patlama meydana gelirken, yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı mahallede uzun süreli elektrik kesintisi yaşandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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