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Trafodan çıkan yangına ekipler müdahale etti

Zonguldak’ta Yayla Mahallesinde meydana gelen trafo yangınına ekipler müdahale etti.

Asayiş 21.07.2021, 10:18
Trafodan çıkan yangına ekipler müdahale etti
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Zonguldak’ta Yayla Mahallesinde meydana gelen trafo yangınına ekipler müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Yayla Mahallesinde meydana geldi. Elektrik trafosunda nedeni bilinmeyene şekilde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürerek kontrol altına aldı. Polis yangının neden çıktığı konusunda soruşturma başlattı.
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