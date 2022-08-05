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Trafoda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Siirt’in kent merkezinde bir trafoda bilinmeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin olaya zamanında müdahalesi muhtemel faciayı önledi.

Asayiş 05.08.2022, 10:56
Trafoda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Siirt’in kent merkezinde bir trafoda bilinmeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin olaya zamanında müdahalesi muhtemel faciayı önledi.

Edinilen bilgiyi göre, kent merkezi Yeni Mahalle Turan Beyazıt Caddesinde bulunan bir trafoda yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Trafoda büyük çapta hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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