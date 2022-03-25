Trafo yangını korkuttu

Şanlıurfa’da aşırı yüklenme sonrası yanan trafo korkuya neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı yüklenme sonrası mahalledeki bir trafoda patlama meydana geldi. Patlama sonucu alev alev yanan trafoyu görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yangına müdahale etti. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.