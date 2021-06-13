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Trafo patladı, 3 köy evi küle döndü

Bursa’nın Mudanya ilçesinde trafonun patlaması neticesinde çıkan yangında 3 köy evi kül oldu.

Asayiş 13.06.2021, 15:40
Trafo patladı, 3 köy evi küle döndü

Bursa’nın Mudanya ilçesinde trafonun patlaması neticesinde çıkan yangında 3 köy evi kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Aydınpınar Mahallesi’ndeki trafoda bilinmeyen bir sebeple patlama yaşandı. Çıkan yangın trafo yakınındaki kerpiç ahşap karışımı köy evlerine de sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler 3 evi tamamen sardı. Yangına ilk önce köylüler müdahale edip söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, 3 ev yanarak küle döndü.
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