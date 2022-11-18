Trafo hırsızlarına 6 yıl hapis cezası

Batman’da elektrik trafosunun kilidini kırarak içinden bakır tel çalan iki sanık yargılandıkları davada hırsızlık ve kamu hizmetinin aksamasına sebebiyet vermekten 6’şar yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Batman’da 20 Haziran 2020 tarihinde çok sayıda okulun da bulunduğu Gültepe Mahallesi’ndeki elektrik trafosunda bir hırsızlık olayı yaşandı. Dicle Elektrik’e ait trafonun kapı kilitleri kırılarak içerideki 8 adet bakır tel çalındı. Yaklaşık 4 bin abonenin yanı sıra 8 okula da enerji sağlayan elektrik trafosundaki kabloların çalınması nedeniyle mahalle sakinleri uzun süre elektriksiz kaldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada B.Ş ve V.K güvenlik güçleri tarafından yapılan takiple yakalandı.

Tutuklu yargılanmaya başlanan iki sanık, Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada hırsızlık ve kamu hizmetinin geçici olarak aksamasına sebebiyet vermek suçlarından 6’şar yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca sanıklardan B.Ş.’ye ‘mala zarar vermek’ suçundan 2 bin lira para cezası , V.K’ye ise aynı suçtan 3 ay 10 gün hapis cezası verdi.