Trafikte zorunlu kış lastiği denetimleri başladı

Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlaması nedeniyle Ordu’da polis ekiplerince denetim yapıldı.

Türkiye genelinde bugün itibariyle ticari faaliyet sürdüren araçlarda kış lastiği zorunluluğu başladı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında görev alarak denetimleri arttırdı. Ordu Çevreyolu giriş noktasında denetim gerçekleştiren ekipler, yük ve yolcu taşıyan araçların lastiklerinin uygunluğunu kontrol ederken, kumpas ile derinliklerini de ölçtü.

Trabzon’dan İzmit’e yolculuk yapan Abdullah Çakmak isimli sürücü zorunluluk başlamadan yaklaşık bir ay önce lastik değişimlerini yaptığını söyledi. Uygulamanın yerinde olduğunu ve önem arz ettiğini söyleyen Çakmak, can güvenliği açısından denetimlerin sıklıkla devam etmesi gerektiğini söyledi.

Bafra’ya yolculuk yapan Tuncay Ayvaz da özellikle karlı havalarda kış lastiklerinin hayati önem taşıdığını, bu denetimlerin hem kendi, hem de diğer sürücülerin can ve mal güvenliği açısından önemli olduğunu söyledi.

Diğer sürücüler ise kışlık lastiklerini takmayı ihmal etmediklerini, karlı ve buzlu yollarda fren mesafesinin bu sayede ciddi oranda azaldığını belirttiler.

Ekipler denetimlerde kış lastik kuralına uyan sürücülere teşekkür ederken, bilgilendirici broşür de dağıttı.