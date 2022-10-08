Trafikte yumruklu yol kavgası

Adana’da trafikte yol verme meselesi yüzünden sürücülerin yumruk yumruğa kavga etmesi anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, D-400 karayolu Türk Kuşu Kavşağında bir dolmuş ile hafif ticari araç sürücüsü yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. İki sürücü de araçlarından inerken tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumruk yumruğa birbirine giren sürücüleri önce vatandaşlar sonrada trafik polisleri ayırdı. Sürücüler daha sonra hiçbir şey olmamış gibi araçlarına binerek yoluna devam etti. Bu anlar ise vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.