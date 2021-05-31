Trafikte yol verme tartışması kamerada

Samsun’da tır ile hafif ticari aracın trafikte yol verme tartışması cep telefonu kameralarına yansıdı.

Samsun-Ankara karayolunda tır ile hafif ticari araç arasında henüz bilinmeyen nedenle yol verme tartışması yaşandı. Arkadan gelen bir araçtan çekilen görüntülere göre tır, arkasından gelen hafif ticari araca yol vermiyor ve onu sıkıştırarak yolun dışına atıyor. Tırın sıkıştırması sonucu yolun sağındaki kanala düşen araç, sürücünün güçlükle toparlaması sonucu tekrar yola çıkıyor ve içindekiler ölümden dönüyor. Dehşet anları ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tırdan çekilen görüntüler

Tırdan çekilen görüntülerde ise hafif ticari aracın ona yol vermediği görülüyor. Önde seyir eden hafif ticari araç tıra yol vermiyor ve sürücü el hareketi yaparak ondan yolun sağına çekmesini istiyor.

Ucuz atlatılan yol verme tartışması sonucunda her iki sürücünün de birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.