Trafikte yol verme kavgası: 3 gözaltı

Elazığ’da trafikte meydana gelen yol verme kavgasında 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, merkez Malatya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Vatandaşlar kavgayı ayıramayınca olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Yaralananın olmadığı olayda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 kişi gözaltına alındı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.