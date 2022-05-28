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Trafikte yaptığı tehlikeli hareketleri sosyal medyada paylaştı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, karayolunda motosikletinin ön tekerleğini kaldırdığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan sürücü gözaltına alındı.

Asayiş 28.05.2022, 11:33
Trafikte yaptığı tehlikeli hareketleri sosyal medyada paylaştı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, karayolunda motosikletinin ön tekerleğini kaldırdığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, motosikleti ile İzmir-Ankara karayolunda motosikletinin ön tekerini kaldırarak video çeken F.Ç., ’Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim’ notuyla, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Yapılan paylaşımın ardından, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücüsü F.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonrasında gözaltına alınan sürücü, trafiği tehlikeye düşürmek ve ehliyetsiz motosiklet kullanmak suçlarından yaklaşık 12 bin lira ceza kesilirken, motosiklet trafikten men edildi.

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