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Trafikte tartıştığı kişiye elinde balta ile saldırmaya kalktı

Antalya’da bir kişi, trafikte tartışma yaşadığı adamın önünü kamyonet ile keserek yanında taşıdığı balta ile saldırmak istedi. Gözü dönmüş adamı ikna etmeye çalışan kadının kucağında bulunan küçük çocuk ise büyük korku yaşadı.

Asayiş 28.06.2021, 17:20
Trafikte tartıştığı kişiye elinde balta ile saldırmaya kalktı

Antalya’da bir kişi, trafikte tartışma yaşadığı adamın önünü kamyonet ile keserek yanında taşıdığı balta ile saldırmak istedi. Gözü dönmüş adamı ikna etmeye çalışan kadının kucağında bulunan küçük çocuk ise büyük korku yaşadı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Serik Caddesi yan yol üzerinde bugün öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan iki sürücü önce sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kullandığı kamyonetten inen bir sürücü, yanına aracında taşıdığı baltayı da aldı. Gözü dönüş şahıs, tartışma yaşadığı adama elinde bulunan baltayı salladı. Genci, yanında bulunan kadın ikna etti. Kadının elinde bulunan çocuk ise yaşananlar karşısında büyük korku yaşadı. Saldırgan şahıs bir süre sonra olay yerinden kamyonetine binerek uzaklaştı.

Yaşanan korku dolu anlar ise diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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