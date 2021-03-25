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Trafikte tartıştığı 2 kişiyi bıçaklayan alkollü sürücü tutuklandı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 2 gün önce trafikte çıkan tartışmada iki akrabayı bıçaklayarak yaralayan alkollü sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 25.03.2021, 19:04
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Trafikte tartıştığı 2 kişiyi bıçaklayan alkollü sürücü tutuklandı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 2 gün önce trafikte çıkan tartışmada iki akrabayı bıçaklayarak yaralayan alkollü sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 22 Mart Pazartesi gece saatlerinde Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İki araç arasında çıkan yol verme tartışmasının büyümesi üzerine kavgaya dönüşen olayda aracından inen 40 yaşındaki E.K. isimli şahıs, Fırat E. ve Serhat Ö. isimli iki akrabayı bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçmıştı. Yaralı iki kişi ise, yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan çalıştıkları iş yerine giderek yardım istemişti. Yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri ise saldırganın peşine düştü. Olaydan kısa süre sonra polis ekiplerince yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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