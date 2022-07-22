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Trafikte tartışan grup yolun ortasında sopalarla birbirine girdi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde trafikte tartışan grup, sopalarla birbirlerine saldırdı. Silah seslerinin de duyulduğu kavga anı, vatandaş kamerasına yansıdı.

Asayiş 22.07.2022, 15:08
Trafikte tartışan grup yolun ortasında sopalarla birbirine girdi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde trafikte tartışan grup, sopalarla birbirlerine saldırdı. Silah seslerinin de duyulduğu kavga anı, vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay, D-130 Karayolu Mobil Işıklar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte tartışan grup, yolun ortasında durdurdukları araçlarından inerek birbirlerine girdi. Silah seslerinin de duyulduğu kavga anı amatör kamera tarafından anbean kaydedildi. Birbirlerine acımasızca vuran şahısları, çevredeki esnaf ayırmaya çalıştı. Dakikalarca süren kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

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